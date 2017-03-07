На шахте "Степная" произошли новые обвалы: спасатели не могут начать работу

В понедельник, 6 марта, спасатели вместе с правительственной комиссией не могут спуститься в шахту "Степная" из-за новых обвалов, пишет ТСН.

Внутри шахты произошли новые обвалы. В связи с этим вновь начал выделяться метан, который может привести к новому взрыву.

На данный момент специалисты работают над подачей вовнутрь воздуха. Таким образом, специалисты намерены провести дегазацию шахты.

Созданная правительством комиссия должна провести исследования в "Степной" и определить, что же на самом деле привело к взрыву, в результате которого погибли горняки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-премьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что состояние здоровья всех пострадавших в результате взрыва на шахте "Степная" удовлетворительное.

В субботу, 4 марта, председатель Червоноградского отделения Независимого профсоюза горняков Украины Виталий Онижук предположил, что шахта No10 "Степная" во Львовской области может возобновить свою работу до понедельника, 6 марта.