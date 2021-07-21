На станції київського метро під час бійки розпилили сльозогінний газ (відео)

У Києві на станції метро "Хрещатик" сталася бійка між пасажирами, в ході якої було розпилено сльозогінний газ.

Відповідне відео опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

На запису видно, що на станції деякий час стояв потяг, через що запах газу проник всередину вагона. "Бідні люди, які встигли надихатися цього. Причини і сторони конфлікту встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє відділ комунікації столичної поліції, сьогодні на станції метро "Хрещатик" між двома групами пасажирів виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу.

Про конфлікт у поліції дізналися під час моніторингу інтернету.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників та з'ясовують обставини події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.