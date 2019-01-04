На стене рухнувшего дома в Магнитогорске осталась висеть икона

На месте смертельного обрушения в российском Манитогорске произошло настоящее чудо - на стене рухнувшего дома так и осталась висеть икона.

Образ Божией Матери "Семистрельная" заметили на десятом этаже. Этому лику молятся о мире, разрешении конфликтов, прекращении ссор и неурядиц, о спокойствии в семье, во время сложных тяжб, передает "Комсомольская правда".

Спасатели сняли икону и отдали ее священникам, которые дежурили на месте трагедии. Они решили подарить уцелевшую вещь спасателю Петру Гриценко, который достал из-под завалов чудом выжившего малыша, сообщает ТАСС.