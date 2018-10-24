На Сумщине расстреляли машину сотрудника охранной фирмы

На Сумщине полиция устанавливает обстоятельства покушения на умышленное убийство сотрудника засадной Восточной группы филиала ООО "Секюрайті", которые охраняют нефтепроводы Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"Событие произошло 23 октября 2018 года около 18.30 в селе Герасимовка Роменского района Сумской области вблизи частного дома по ул. Мира. В то время, когда начальник засадной Восточной группы филиала ООО Секюрайти сидел в транспортном средстве "Ford", ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве насчитано 18 пулевых отверстий. Потерпевший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован", - рассказала Науменко. Читайте также:Стрельба на телеканале Fox-5 в США: есть раненый

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области Рустамом Галаевым.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч.2 ст.15/ ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.