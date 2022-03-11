На світанку ворог завдав ударів по Луцьку, Франківську та Дніпру.

Сьогодні зранку, 11 березня, жителі декількох обласних центрів прокинулися від вибухів.

У Луцьку атака почалася о 05:45, пролунало декілька вибухів.

Луцький міський голова Ігор Поліщук написав, що вибухи сталися у стороні аеродрому.

"На аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. За попередньою інформацією жертв немає. Наразі ліквідовується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби", - написав Ігор Поліщук.

Також про вибухи повідомив міський голова Івано-Франківська.

"У Франківську були вибухи. Працюють військові і ДСНС. Деталі згодом! Реагуйте на сирени, - написав Руслан Марцінків і у відео сказав, що вибухи сталися в аеропорту.

У коментарях люди пишуть, що не чули сирен. На це міський голова Франківська написав: "Значить це не ракети. Розбираємось, детальніше напишу".

У ДСНС повідомили, ворог завдав три авіаудари по Дніпру, попередньо одна особа загинула.

"11 березня близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталися три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку та влучання у двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням", - мовиться у дописі.

Додамо, що в цих містах вибухів не чули від першого дня війни.

У Маріуполі, де лютують російські окупанти, людей ховають у братській могилі.