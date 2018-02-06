На Тайване землетрясение магнитудой 6,4 повалило здания и разрушило дороги

На Тайване землетрясение магнитудой 6,4 привело к разрушению зданий.

Об этом сообщает ВВС.

"Мощное землетрясение мощностью 6,4 привело к разрушению домов в тайваньском городе Хуалянь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эпицентр колебаний находился в 20 км от восточного побережья острова. Читайте также: Возле берегов Панамы произошло мощное землетрясение

Фотографии очевидцев свидетельствуют о масштабноя ущербе зданиям и дорогам.

Также сообщается, что в результате подземных толчков обрушилось здание отеля.

На месте работают экстренные службы, данных о жертвах и пострадавших нет.

По материалам Укринформ, УРА-Информ