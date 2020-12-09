На Тернопільщині впав легкомоторний літак: пілот загинув

У Козівському районі Тернопільській області впав легкомоторний літак, у результаті чого загинув пілот

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"9 грудня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Золота Слобода Козівського району, впав легкомоторний літак", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння літака загинула одна людина (пілот).

Так, на місці події працює 5 працівників ДСНС та одна одиниця техніки. Нагадаємо, у Броварському районі впав легкомоторний літак, пілот та інструктор залишилися живими.