На Тернопільщині впав легкомоторний літак: пілот загинув

У Козівському районі Тернопільській області впав легкомоторний літак, у результаті чого загинув пілот
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"9 грудня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Золота Слобода Козівського району, впав легкомоторний літак", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння літака загинула одна людина (пілот).
Так, на місці події працює 5 працівників ДСНС та одна одиниця техніки. Нагадаємо, у Броварському районі впав легкомоторний літак, пілот та інструктор залишилися живими.