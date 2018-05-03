На территории бывших артскладов близ Балаклеи горит трава, личный состав эвакуирован – Генштаб ВСУ

На территории бывшего хранилища артиллерийских боеприпасов вблизи Балаклеи (воинская часть А 1352, Харьковская обл.) во время ликвидации остатков неразорвавшихся снарядов загорелась сухая трава, к тушению пожара привлечены пожарные танки и инженерная машина разграждения, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 3 мая, в 13.35 в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, в Балаклее, на Харьковщине где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", - говорится в обнародованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук сообщении.

В информации отмечается, что к локализации пожара привлечены 2 пожарных танка и инженерная машина разграждения. "Личный состав, который привлекался к работам по разминированию в складе – эвакуирован", - добавили в Генштабе.

Военнослужащие совместно со спасателями Госслужбы Украины по ЧС предпринимают все меры для обеспечения безопасности местных жителей.

Информации о масштабах возгорания, а также о возможном наличии пострадавших, в генштабе ВСУ не приводят.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 – разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.