На трасі під Харковом обстріляли автобус з членами ГО Киви: є поранені

На автодорозі поблизу Люботина Харківської області ввечері в четвер, 27 серпня, невідомі обстріляли автобус Mercedes Sprinter, в якому їхали члени громадської організації "Патріоти - За життя". Кількох людей було госпіталізовано з пораненнями і травмами.

Офіційна представниця обласної поліції Олена Баранник у коментарі "Супільному" підтвердила інформацію про стрілянину на трасі. Однак на питання про те, чи є вбиті або поранені, вона відповісти не змогла.

У свою чергу, керівник обласного Центру екстреної допомоги Віктор Забашта повідомив журналістам, що карети швидкої допомоги доставили до Центру трьох чоловіків. Вони отримали забої, травми від ударів бейсбольними битами і поранення від гумових куль.

За словами голови харківської міської організації "Опозиційною платформи - За життя" Андрія Лесика, один з госпіталізованих перебуває у важкому стані.

Голова ГО "Патріоти - За життя", член парламентської фракції ОПЗЖ Ілля Кива стверджує, що "є загиблі" і "кілька людей викрадено". У нападі на автобус Кива звинувачує партію "Національний корпус" і пов'язану з нею ГО "Національні дружини". Фото автобуса депутат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. Пізніше він сам же спростував свої слова про "загиблих" и "викрадених".

Ілля Кива презентував ГО "Патріоти - За життя" в червні 2020 року. Головним ворогом організації він неодноразово називав "радикалів" і "націоналістів".

У 2019 Киву обрали народним депутатом за списком проросійської "Опозиційної платформи - За життя".

У жовтні 2017 року Ілля Кива очолив профспілку Міністерства внутрішніх справ і залишається її головою, будучи народним депутатом.

У травні 2016 року Киву звільнили з посади начальника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції. Голова МВС Арсен Аваков призначив його своїм радником.

За словами Киви, він очолює Федерацію дворового футболу та Федерацію доміно України