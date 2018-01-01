На трассе "Киев-Чоп" столкнулись микроавтобус и автопоезд, есть пострадавшие

Микроавтобус и грузовой автомобиль с прицепом столкнулись 1 января утром в Стрыйском районе Львовской области на автодороге "Киев-Чоп".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 8.30 утра 1 января. "Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 28-летний житель города Борислав, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего жителя Закарпатской области", - указано в сообщении.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь пассажиров были госпитализированы с травмами. Сейчас они находятся под присмотром медиков.

NewsOne

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