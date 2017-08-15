На трассе "Киев-Одесса" в ДТП с участием микроавтобуса погибли трое, травмированы четыре человека

В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на трассе "Киев-Одесса" в Черкасской области в понедельник вечером три человека погибли на месте и еще четверо были госпитализированы с травмами, сообщает управление безопасности дорожного движения департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

"Дорожно-транспортное приключение с тяжкими последствиями произошло 14 августа, около 19.30, на 157 км автодороги Киев-Одесса, около с.Бузовка Жашковского района. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "Лада Приора", житель Жашковского района, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Вито" под управлением 39-летнего киевлянина", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель "Лады Приоры" и двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще четверо пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и доставлены в Жашковскую районную больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.