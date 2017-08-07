На трассе под Николаевом неизвестные совершили вооруженное нападение: есть пострадавшие

В воскресенье вечером, 6 августа, на трассе за Николаевом неизвестные открыли стрельбу и напали на автомобиль, сообщает местное издание 0512.

Отмечается, что автомобиль ехал в Николаев. В районе загородного комплекса "Балдино" водитель заметил, что два неизвестных парня вышли на трассу, перекрыли дорогу и пытались броситься под машину.

Автомобиль остановился, водитель вышел и сделал замечание, по его словам, пьяным и неадекватным парням. В это время один из них достал нож и нанес несколько ударов водителю.

На помощь пострадавшему выбежал пассажир автомобиля. Второй парень при этом достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в пассажира, а потом и в водителя. После этого нападавшие убежали в сторону Одессы через поле. Им удалось скрыться до приезда полиции.

Вследствие нападения пассажир автомобиля и водитель получили травмы неизвестной степени тяжести. Пострадавших на скорой доставили в больницу.

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Ведутся поиски злоумышленников. Обстоятельства выясняются.