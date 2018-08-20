На учасників арт-платформи ТЮ у Маріуполі напали невідомі в балаклавах

На відвідувачів та артистів концерту, який проходив на арт-платформі ТЮ у Маріуполі, напали.

За словами організаторів платформи, нападники можуть бути учасниками радикальних угруповань.

"Під час виступу молодіжної групи на платформу ТЮ напали близько 30 молодиків в чорному одязі й балаклавах. Атакуючі увірвались в приміщення, розпилили газ, розбили техніку та інструменти, атакували музикантів та глядачів", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Мер Конотопа звинувачує "тітушок" у зриві всіх цьогорічних капремонтів

Після нападу зловмисники зникли в невідомому напрямку, повідомили у платформі.

"Наразі близько 10 постраждалих, серед яких артисти, глядачі та менеджер ТЮ. Ми викликали охорону, поліцію та швидку, зараз вони працюють на місці", - додали організатори платформи.

На їхню думку, нападники добре готувалися, вони атакували приміщення водночас з усіх боків.

"На двох з них було помічено футболку Нацкорпусу. Щодо можливого мотиву нападу, залишимо пошук версій правоохоронцям", - додали у ТЮ. Читайте також: В університеті "Україна" повідомили про рейдерське захоплення