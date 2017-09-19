На учениях "Запад-2017" российский вертолет попал ракетами по зрителям - СМИ

Во время учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом, сообщает 66.ru со ссылкой на источник.

Два человека получили тяжелые травмы. "У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале...Пострадали, скорее всего, журналисты", - сообщил источник.

Неназванный источник портала предположил, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за неполадок. Пострадавшие, по словам собеседника, являются журналистами.

Обстрел мог произойти 17 или 18 сентября, но официально о нем ничего не сообщалось.

Напомним,с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси и трех полигонах РФ проходят совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017". В министерстве обороны Беларуси отметили исключительно оборонительный характер учений и пообещали, что все российские военные, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября.

При этом в НАТО "Запад-2017" считают серьезной подготовкой к большой войне. Российская сторона утверждает, что в учениях участвуют около 12 700 военнослужащих, однако, как заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, в "Западе-2017" задействованы от 70 до 100 тысяч военных.

Сама Беларусь довольно равнодушно восприняла совместные с Россией военные учения "Запад-2017", видя в них, скорее, армейскую рутину, нежели угрозу независимости страны.

По материалам: 66.ru