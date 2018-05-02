На украинской границе задержан мужчина, пытавшийся вывезти пятилетнего ребенка в Венгрию среди сумок с вещами

На украинской границе был остановлен мужчина, который незаконно пытался вывезти в Венгрию 5-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как сообщается, пограничники Мукачевского отряда обнаружили ребенка во время проверки автомобиля "Фольксваген" на пункте пропуска "Лужанка". Помимо водителя и четырех пассажиров, в автомобиле был обнаружен спрятанный ребенок.

Уточняется, что девочку накрыли одеялом, а сверху поставили сумку с вещами.

При ребенке был найден биометрический паспорт гражданки Украины, который не предоставляли пограничникам во время прохождения контроля. Также было установлено, что фамилия ребенка не совпадает с фамилией мужчины, который назвал себя её отцом. У "отца" не имелось при себе ни разрешительных документов на вывоз ребенка, ни даже свидетельства о рождении, подтверждающего факт отцовства.

На данный момент расследованием инцидента занимается Национальная полиция.