На Украину надвигается смертельный ураган

Ураган, который обрушился на Румынию в воскресенье, 17 сентября, и в результате которого погибли восемь человек, надвигается на Украину.

Об этом в понедельник, 18 сентября, передает Русская служба BBC.

Отмечается, что в результате урагана в Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы.

Кроме того, скорость ветра местами достигала 100 километров в час. Он валил деревья и срывал крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу. В данный момент ураган движется в сторону Украины.

Напомним, ранее по Украине пронеслась буря. Также читайте, какой будет погода в Украине на этой неделе.