На улице в центре Киева перекрыли движение из-за поножовщины в салоне троллейбуса

Драка с применением холодного оружия произошла в троллейбусе на улице Малой Житомирской в Киеве, недалеко от Майдана Независимости. Пассажиры получили незначительные ножевые ранения, движение по улице перекрыто, пишет dtp.kiev.ua.

"Поножовщина в троллейбусе на Малой Житомирской: в составе началась драка. Один пострадал: ранения руки и лица. Водитель троллейбуса закрыл нападавших внутри и вызвал скорую/полицию. Движение остановлено", - говориться в сообщении.

Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Движение по улице Малая Житомирская остается перекрытым.

Фото: facebook.com