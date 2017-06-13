На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, есть пострадавшие

На вокзале в Мюнхене на станции "Унтенфоринг" (Unterf"ohring) произошла стрельба, передает телеканал N24.

По данным СМИ, мужчина выстрелил в женщину-полицейскую при проверке документов в поезде. Она тяжело ранена, пострадали еще четыре человека.

Местные стражи порядка задержали на месте происшествия несколько человек, однако их имена и мотивы произошедшего пока неизвестны.

Городское железнодорожное сообщение приостановлено, городской вокзал оцеплен, проводится эвакуация.

"По данным полиции, речь не идет о террористическом акте", - передала телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Ранее неизвестный сжег себя на центральной площади Мюнхена. Мотивы его действий остаются неизвестными. Однако на автомобиле мужчина оставил две надписи фломастером: "С германской земли больше никогда не должна начаться война" и "Амри - это верхушка айсберга".

По материалам: Интерфакс, РИА Новости