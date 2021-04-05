На Волыни 20-летний военный выстрелил себе в голову из автомата

Полиция расследует самоубийство солдата на границе с Беларусью.

В Ковельском районе Волынской области застрелился 20-летний солдат срочной службы из Николаева.

Трагедия случилась вечером в пятницу, 2 апреля. Военный был в пограничном патруле, охранял государственную границу с Республикой Беларусь.

"Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.Самоубийства военных в Украине Ранее сообщалось, что в тот же день, 2 апреля, из автомата в голову застрелился 25-летний контрактник военной службы в учебном центре "Десна" на Черниговщине.

В Житомире от огнестрельного ранения погиб первокурсник - курсант военного института имени Королева. Рядом с телом застреленного 17-летнего курсанта нашли предсмертную записку, адресованную девушке.

Под Николаевом застрелился 22-летний солдат-срочник.