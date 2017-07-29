На взятке задержаны помощник Трояна, представитель "Азова" и гражданский – Луценко

Всем задержанным объявлено подозрение и избраны меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

В рамках совместного расследования Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины были задержаны помощник заместителя министра внутренних дел Украины Иваштенко, заместитель руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов" и гражданин Ш., сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Согласно сообщению, указанные лица подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью у представителя у одного из предприятий на свыше полутора миллионов гривен.

"Согласно данным НСРД 785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами. В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в жилище заместителя МВД В.Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось", - написал Ю.Луценко на своей странице в Фейсбук.

Всем задержанным объявлено подозрение и избраны меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, о том, что на взятке задержан помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова", сообщил сайт "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA) со ссылкой на источники в совместной следственной группе Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

По информации издания, следствие проверяет причастность задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожье.

Как сообщает в пятницу вечером интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одному из задержанных - начальнику отдела комплектования полка "Азов" – сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и вымогательстве. Кроме того, такие же подозрения выдвинуты помощнице замглавы МВД и еще одному гражданину.

Как известно, 28 июля Генпрокуратура сообщила о задержании помощника должностного лица МВД на взятке в 1,5 млн грн.

Позже в этот день некоторые СМИ сообщили, что на взятке был задержан сам В.Троян, который спустя полчаса опроверг эту информацию, назвав ее "фейком".

Однако источники ZN.UA не исключают, что В.Троян присутствовал на встрече, на которой передавались деньги.

На сайте МВД Украины сообщается, что В.Троян в настоящее время находится в отпуске, а недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств. "Сейчас никакие подозрения ему не вручали", - говорится в сообщении министерства.