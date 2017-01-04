На Закарпатье в результате снегопада две лавины сошли на автодороги

Снежные массы перекрыли движение четырем автомобилям. Сколько людей было в транспорте, пока неизвестно

В Закарпатской области из-за снегопада сошли две лавины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГосЧС на странице в Facebook.

"Вследствие ухудшения погодных условий 4 января на территории Закарпатской области зафиксировали схождение двух лавин", - говорится в сообщении.

Одна лавина сошла на автодороге между населенными пунктами Нересница и Ш. Луг Тячевского района.

Еще одна сошла на автодороге Колочава - Хуст в районе с. Ольшаны Хустского района. По предварительным данным, снежные массы перекрыли движение четырем автомобилям.

Сейчас на место событий направили пожарно-спасательные подразделения. До сих пор неизвестно, сколько человек находились в автомобилях.