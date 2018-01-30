На Закарпатті водій не впорався з керуванням та впав із авто в річку

30 січня у селі Нижня Апша Тячівскього району Закарпаття сталася страшна ДТП.

Житель села за кермом Оpel Тigra не впорався з керуванням і перекинувся в річку. Водій та один із пасажирів загинули на місці. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце автопригоди, встановила, що в селі Нижня Апша о 01:27 48-річний місцевий житель їхав із двома пасажирами з села Топчино. На вулиці Центральній водій не впорався з керуванням і з'їхав на узбіччя. Авто Оpel Тigra перекинулося на дах і впало у течію русла річки. Водій та 32-річний житель села Топчино загинули на місці. Інший пасажир - 39-річний місцевий - зумів вибратися з салону авто. Йому надали медичну допомогу", - розповіли правоохоронці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закарпатець на "Жигулях" злетів у гірську річку і загинув

Автомобіль помістили на спецмайданчик Тячівського відділу поліції.

Обставини справи з'ясовують. Відкрили кримінальне провадження.

Між селами Стара Некрасівка та Кислиці Ізмаїльського району на Одещині сталася аварія. Водій автомобіля "Жигулі" на слизькій дорозі не впорався з керуванням, виїхав за дорогу і на машині провалився під лід на каналі.