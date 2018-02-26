На заправке в Киеве из автомобиля похитили 4 млн грн

На заправке в Киеве трое неизвестных разбили стекло припаркованного автомобиля и скрылись, похитив из него сумку с 4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Пострадавших нет. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые с места происшествия уехали на внедорожнике Porsche Cayenne.

По словам 24-летнего пострадавшего, припарковав свой BMW на территории АЗС, он пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку, в которой находилось 4 млн грн. Злоумышленники повредили колесо машины и скрылись.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Злоумышленники разыскиваются.

В Хмельницкой области патрульные задержали подозреваемого в ограблении после 15 км преследования. Убегая с места вероятного преступления, он потерял обувь, поэтому бежал босиком.

Фото: kyiv.npu.gov.ua