На Житомирщині - друга смерть від коронавірусу

4 квітня, помер житель Бердичева від COVID-19. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова ОДА Віталій Бунечко:

"Лікарі боролися до останнього, але хвороба виявилась сильнішою. Сьогодні вранці перестало битися серце бердичівлянина 1972 року народження, якого госпіталізували до Бердичівської міської лікарні 23 березня. Висловлюю співчуття рідним та близьким з приводу важкої втрати!".

Бердичівлянин 1972 року народження був госпіталізований до лікарні 23 березня 2020 року. За словами начальника управління охорони здоров'я ОДА Миколи Суслика, 2 квітня хворого ввели в стан медикаментозного сну, щоб покращити роботу легень, які не справлялись з коронавірусом. Перебував на штучній вентиляції легень.

Керівництво області висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

Закликаємо жителів області дотримуватися методів профілактики зараження коронавірусною інфекцією: часто та ретельно мийте руки, не відвідуйте місця масового скупчення людей, при перших проявах недуги - негайно звертайтеся до лікарів.

Нагадаємо, що станом на 9:00 4 квітня 2020 року в Житомирській області зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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