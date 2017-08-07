Над Атлантикой самолет попал в зону турбулентности, 10 человек госпитализированы

Травмы получили три пассажира и семь членов экипажа, их после приземления были госпитализировали.

Десять человек, летевшие рейсом авиакомпании American Airlines из Афин в Филадельфию, после приземления были госпитализированы из-за сильной турбулентности, начавшейся незадолго до посадки.

Как передает РБК со ссылкой на The Washington Post, по информации пассажиров рейса, самолет начало трясти над Атлантическим океаном после 10 часов полета в момент, когда уже начал появляться берег. Бортпроводники как раз разносили последние на этом рейсе напитки перед посадкой.

После этого, по свидетельствам очевидцев события, напитки начали проливаться, дети плакать и появилось ощущение, что самолет "был в свободном падении".

Указано, что травмы получили три пассажира и семь членов экипажа. Все они после приземления были госпитализированы.