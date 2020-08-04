Надпотужний вибуху Бейруті: відомо про щонайменше 50 жертв і 2500 травмованих

Внаслідок нищівного вибуху у столиці Лівана Бейруті загинуло щонайменше 50 людей, ще понад 2500 осіб - травмовано. Це перша офіційна інформація про кількість жертв.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Лівана Хасан Хамад, передає Al Jazeera.

"Це катастрофа у всіх сенсах цього слова", - сказав Хамад в інтерв'ю декільком телеканалам, відвідуючи лікарню в ліванській столиці.

Серед загиблих - генеральний секретар ліванської партії "Катаїб", повідомили у пресслужбі партії. Штаб-квартира партії, однієї з найстаріших партій в країні, розташована прямо біля морського порту, де стався вибух.

Причина вибуху залишається невідомою. За інформацією деяких журналістів з посиланням на джерела в армії Лівану, вибух міг статися через пожежу на складі з феєрверками, яка розповсюдилася на склад з нітратними добривами.

Однак Міністерство внутрішніх справ вважає, що головною причиною катастрофи були не феєрверки, а інші вибухові речовини, як повідомляє Нацагентство новин Лівану. Це може бути певний "вибухонебезпечний матеріал, що був конфіскований багато років тому. Можливо, нітрат".