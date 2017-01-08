Наезд на людей в Иерусалиме совершил сторонник ИГИЛ - Нетаньяху

Личность террориста, который находился за рулем наехавшего на группу военных в Иерусалиме грузовика, установлена, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сегодня грузовик въехал в группу пешеходов, стоявших на остановке автобуса в районе Армон ха-Нацив в центре Иерусалима Фото: ЕРА

Личность террориста, совершившего наезд на людей в Иерусалиме, установлена. Известно, что он был сторонником "Исламского государства", заявил премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения места теракта, сообщает израильское издание Newsru.

"Мы знаем, что речь идет о последовательности терактов, и, возможно, существует связь между терактами во Франции, Берлине, и теперь в Иерусалиме. Мы боремся с этим злом, и мы его победим", - заявил премьер- министр.

Министр обороны Авигдор Либерман, в свою очередь подчеркнул, что теракт этот произошел не из-за "поселенческого движения".

"Абсолютно очевидно, что этот теракт был совершен по одной единственной причине: потому что мы евреи и живем здесь, в государстве Израиль. Другой причины нет", - отметил он.

По его словам, этот теракт, был вдохновлен ИГИЛ.

"Мы видели подобное во Франции и Берлине, и, к моему огромному сожалению, увидели это сегодня в Иерусалиме. Мы будем вести войну против этого террора с помощью всех имеющихся у нас средств, и я уверен, что мы достигнем положительных результатов, уверен, что мы победим", - заявил Либерман.

Сегодня, 8 января, грузовик въехал в группу пешеходов, стоявших на остановке автобуса в районе Армон ха-Нацив в центре Иерусалима. В результате теракта погибли четыре человека, еще более 15 получили ранения, из них восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель грузовика был нейтрализован полицией.

Палестинское исламистское движения ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в столице Израиля.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко заявил, что наезд на людей в Иерусалиме совершил араб с израильским удостоверением личности.

Израильские поселения в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан) и в секторе Газа - населенные пункты, созданные после 1967 года на территориях, занятых Израилем в ходе Шестидневной войны. Жителями территорий являются граждане Израиля. Ряд стран и ООН определяют данные территории как оккупированные, что оспаривается Израилем. Государство Израиль считает эти территории спорными.

Палестинцы добиваются создания независимых государств на Западном берегу, в Газе и Восточном Иерусалиме - на территориях, захваченных Израилем в 1967 году. Мирные переговоры между двумя сторонами зашли в тупик в 2014 году.

23 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, включая Украину и Россию. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.