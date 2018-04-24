Наезд на пешеходов в Торонто: украинцев нет среди пострадавших

Украинцев нет среди жертв и пострадавших в результате наезда на пешеходов в Торонто (Канада). Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает "Радио Свобода".

Сообщается, что, по предварительной информации, граждан Украины нет среди погибших или пострадавших. Также сообщается, что район инцидента до сих пор перекрыт, жители окрестных домов выставили на тротуаре свечи и бумагу, на которой пишут слова соболезнования.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наезда на пешеходов в Торонто погибли 10 человек. Еще пятнадцать человек получили ранения.

Наезд на пешеходов в Торонто произошел на пересечении улиц Йонг-стрит и Финч авеню. Полиция задержала водителя микроавтобуса, который выехал на тротуар и сбил группу людей. На данный момент проверяется версия о теракте.

Подозреваемым в наезде на пешеходов оказался 25-летний Алек Минасян, который ранее не попадал в поле зрения канадских правоохранителей. В то же время полиция утверждает, что инцидент выглядел как заранее спланированный.