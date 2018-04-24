Наезд на пешеходов в Торонто: возросло число погибших, названо имя нападавшего

В результате наезда фургона на пешеходов в Торонто число погибших возросло до 10. Еще 15 человек находятся в больнице.

Напомним, ранее сообщалось о 9 погибших и 16 травмированных в результате наезда на пешеходов на улицах Торонто.

Кроме того полиция обнародовала данные о нападающем. Им оказался 25-летний Алек Минассян. Он житель города Ричмонд Хилл в провинции Онтарио. Вероятно он студент одного из местных колледжей, пишет CBС.

Предварительно полиция не сумела установить его связь с любой террористической организацией. Также пока не обнародованы версий наезда на пешеходов.