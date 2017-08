Наезд на военных возле Парижа: власти назвали инцидент "преднамеренным актом"

Наезд на военных в пригороде Парижа, в результате чего пострадали шестеро человек, по мнению мэра Леваллуа-Перре Патрика Балкани, является "преднамеренным актом", передает SkyNews.

В частности, мэр Леваллуа-Перре заявил об отсутствии сомнений в том, что наезд на военных был "преднамеренным актом".

"Без всякого сомнения, это был преднамеренный поступок", - заявил Балкани.

Mayor of Paris says he has "no doubt" that vehicle driving into soldiers "was a deliberate act" pic.twitter.com/MXFGejJPDy - Sky News (@SkyNews) August 9, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из пригородов Парижа, Леваллуа- Перре, в толпу французских военнослужащих врезался автомобиль. По словам очевидцев, в результате инцидента пострадали шесть человек, из которых двое получили тяжелые травмы. При этом агентство Reuters со ссылкой на представителей местной полиции сообщает, что ведутся поиски водителя BMW, которому удалось скрыться с места происшествия.

Кроме того, в полиции пока не установили мотив нападения на военных.