Найден "черный ящик" разбившегося в России самолета

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье найден "черный ящик". Об этом сообщает "Интерфакс".

"На месте крушения найден один самописец", - сказал начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин.

Напомним, недалеко от российской столицы разбился пассажирский лайнер Ан- 148 с 71 человеком на борту, вылетевший из Домодедово в Орск.

Эту информацию официально подтвердил Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего", - сообщает Следком.

Также мы писали о том, что граждан Украины, как сообщили в консульстве, не было на борту пассажирского авиалайнера.