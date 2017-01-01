Нападение на нардепа Пашинского будут рассматривать в суде

Нападение на депутата Сергея Пашинского, в результате которого он применил оружие, будут рассматривать в суде

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Хотел бы добавить ясности в некоторые моменты, которые вызвали большой резонанс, дополнительно к уже данной мной информации.

1. Да, я был без охраны. Спонтанно с женой решили поехать в кинотеатр "Баттерфляй Кантри". Поскольку это была суббота, перед Новым Годом, я отпустил водителя и охрану. Жена была сама за рулем.

2. После окончания сеанса, примерно в 17:15 мы въехали с трассы Киев - Одесса в поворот на свое село Хлепча.

3. Ехали с ближним светом. Жена вынуждена была резко затормозить перед большим автомобилем, без включенных габаритов, на темном участке дороги.Было уже совсем темно и наша реакция понятна.

4. Оружие, которое я с собой имел - разрешенное и зарегистрированное, с правом ношения и применения в случаях, предусмотренных законом.

5. Я применил это оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове, чему есть подтверждения от независимых свидетелей. Показания свидетелей и осмотр места событий подтверждают, что я сделал предупредительный выстрел вверх, а второй, уже после удара меня бутылкой, совершил в ногу нападающему. Пистолет сейчас изъят на соответствующую экспертизу.

6. Меня должным образом осмотрели врачи, оказали первую медицинскую помощь. Я настоял на проведении теста на алкоголь, который установил, что я НЕ УПОТРЕБЛЯЛ алкогольные напитки.

7. Это дело однозначно будет в суде. Призываю всех "аналитиков" и "юристов" не делать поспешных выводов и не давать оценок до суда и результатов расследования", - написал нардеп.