Насиров остается в зале суда до завершения срока содержания под стражей, а Найем призывает собираться под зданием суда

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров остается в зале Соломенского районного суда Киева до продолжения заседания или завершения срока временного содержания подозреваемого под стражей, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП остаются в суде или до возобновления рассмотрения дела и удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения, или же до истечения срока содержания под стражей, который истекает сегодня в 23.00", – говорится в сообщении на странице НАБУ в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В тоже время народный депутат Украины Мустафа Найем в социальных сетях призывает собираться под зданием Соломенского районного суда столицы, где не смогли избрать меру пресечения главе Государственной фискальной службе Украины Роману Насирову.

"Сегодня в 19.00 под здание Соломенского суда в Киеве. Вознесенский спуск, 10 (бывшее здание Шевченковского суда)", - следует из призыва нардепа на его странице в фейсбуке в воскресенье вечером.

М.Найем подчеркнул, что необходимо показать свою позицию личным присутствием возле стен Соломенского суда столицы, а не "лайками" и комментариями в социальных сетях.

"Дело Романа Насирова должно стать моментом истины... Мы не давим на суд. Мы требуем у суда выполнить свою работу и принять законное решение", подытожил нардеп.

Как сообщалось, Детективы НАБУ 2 марта вечером объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС Р.Насирову и осуществили его задержание в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. 3 марта Кабинет министров отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы ГФС Мирослава Продана.

В воскресенье вечером истекает 72 часа с момента задержания Р.Насирова.