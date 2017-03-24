НАТО начало процедуру предоставления помощи по разминированию в Балаклее - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) начала процедуру предоставления помощи в гуманитарном разминировании в Балаклее (Харьковская область).

Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.

"Евроатлантический центр реагирования на катастрофы уже активизировал механизм привлечения помощи для гуманитарного разминирования в Балаклее. Благодарю партнеров из НАТО за оперативную реакцию на мое обращение", - написал он.

Ранее Порошенко поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.

В пятницу саперы начали разминирование территории рядом с площадками с вооружением в Балаклее и обезвредили 74 боеприпаса.

Местные жители начали возвращаться в Балаклею после эвакуации.

Напомним, утром 24 марта на территории военного арсенала боеприпасов в Балаклее Харьковской области наблюдались взрывы разной интенсивности.

Пожар с детонацией боеприпасов начался около 3:00 23 марта на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее.