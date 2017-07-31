Нацполиция назвала имя российского консула, задержанного за вождение в нетрезвом виде

Правоохранители Национальной полиции Украины рассказали подробности ночного инцидента, в результате которого был остановлен автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого находился пьяный сотрудник консульства РФ.

"Во время общения инспекторы патрульной полиции заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, а именно - запах алкоголя из полости рта, покраснение кожи лица и дрожание пальцев рук. После чего ему было предложено в установленном законом порядке пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Впрочем, водитель в присутствии свидетеля отказался от прохождения теста на алкоголь, также отказался предъявить водительское удостоверение. После чего он закрылся в транспортном средстве, вызвав на место происшествия сотрудника российской дипмиссии", - сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в эфире телеканала "112 Украина".

По словам спикера, водитель предъявил патрульным дипломатическую карточку советника посла РФ в Украине. Он также подтвердил информацию о том, что за рулем автомобиля находился именно работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Трибунский.

"Поскольку этот человек имеет иммунитет, согласно международным правовым нормам, инспекторы полиции не могли изъять автомобиль, как и удостоверение водителя. И админматериалы не составлялись. Инспекторами был написан соответствующий рапорт об этом событии. Этот рапорт будет передан в МИД Украины, которое по дипломатическим каналам проинформирует российскую сторону об этом инциденте", - уточнил Тракало.

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Напомним, ранее работники российских дипломатических ведомств в Украине уже попадали в поле зрения правоохранителей за вождение в нетрезвом виде.

Так, в октябре 2015 года российский дипломат и атташе посольства РФ в Украине Виктор Рышников, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП под Киевом. Его Toyota Camry на Новообуховской трассе влетела в отбойник.

Позже в сети опубликовали видео ДТП под Киевом с участием Виктора Рышникова. В посольстве РФ тогда уверяли, что их коллега в момент аварии не был пьян. По материалам: 112 Украина /