Названо причину обвалу шляхопроводу в Києві

Обвал частини шляхопроводу на Берестейській стався внаслідок нещодавньої аварії. Реконструкція споруди розпочнеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КП "Київавтошляхміст".

Внаслідок обстеження шляхопроводу, з'ясувалося, що обвал захисного шару бетону й поруччнів спричинено надмірним навантаженням під час удару 1 липня, коли у споруду врізалась вантажівка.

Пресслужба відзначає, що саме аварія спричинила деструкцію бетону в найслабкіших місцях споруди. Попри усе, у 2020 році, шляхопровід було визнано "обмежено працездатним".

"У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови", - пише пресслужба.

Фото: Обвал частини шляхопроводу на Берестейській (КП "Київавтошляхміст")



