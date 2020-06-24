Негода на Прикарпатті: двоє загиблих людей, 4 тис. підтоплених будинків, 90 зруйнованих мостів

Внаслідок інтенсивних опадів впродовж 22-23.06.2020 р. станом на 04.00 24.06.2020 р. на території 15 адміністративних районів (Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський, Тисменицький, Долинський, Калуський, Богородчанський, Рожнятівський, Надвірнянський, Городенківський, Косівський, Галицький райони, Івано-Франківська та Яремчанська міська рада) відбулось підтоплення у 165 населених пунктах, з них залишився підтопленим 161 населений пункт.

Також було підтоплено: 4596 житлових будинків; 6 ФАП та 1 АТС; 8873 присадибних ділянок; 3002 підвальних приміщень; 3083,56 га с/г угідь; 110 км автодоріг зруйновано; 427,5 км автодоріг пошкоджено; 90 мостів зруйновано; 130 мостів пошкоджено; 285 осіб відселено; 1850 м берегоукріплень зруйновано;

Пошкоджено автомобільну дорогу Н-09 Мукачево-Львів, у с. Микуличин. Рух заблоковано. Організовано об'їздні шляхи та частково обмежено проїзд на аварійних участках доріг. Для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди 23.06.2020 р. було здійснено 107 виїздів, всього залучено 255 од. техніки та 1090 чол., з них від У ДСНС в області 125 од. техніки та 490 чол. Працівниками пожежно-рятувальної служби відкачано воду з 60 житлових будівель та 5 об'єктів, відведено воду з 50 дворогосподарств (орієнтовно 9700 м.куб.), розчищено 5 ділянок автомобільних доріг від зсуву ґрунту протяжністю 75 м, прибрано 12 повалених дерев з проїжджих частин доріг, евакуйовано із зони підтоплення 285 осіб та врятовано 56 осіб, надано допомогу по буксируванню із зони затоплення водіям 6 транспортних засобів, в яких перебувало 11 осіб та 2 собаки. Завантажено в гелікоптер ДСНС України "Eurocopter Н225" 2150 кг продуктів харчування (мука, цукор, крупи, хліб) для мешканців верховинського району, з котрими через негоду було відсутнє транспортне сполучення.

Зареєстровано 2 факти загибелі людей та 1 особа рахується зникла безслідно, а саме: на р. Білий Черемош в с. Яблуниця Верховинського р-ну, де 22.06.2020 р. о 00.12 легковий автомобіль марки "Opel Frontera" з'їхав з дороги в річку. За попередньою інформацією, в транспортному засобі перебувало 2 осіб (водій гр. 1967 р.н, житель с. Полянки, та пасажир гр. 1970 р.н., жителька с.Стебні, Верховинського р-ну). На цей час особу водія не знайдено, проводиться моніторинг р.

Білий Черемош.

Також, 21.06.2020 р. в с. Дземброня Верховинського району повертаючись додому місцева жителька впала у кювет з водою та загинула.

Було порушено транспортне сполучення з 21 населеним пунктом Верховинського району (н.п. Барвінків, Бистрець, Біла Річка, Білоберізка, Буковець, Голови, Голошина, Грамотне, Гринява, Дземброня, Замагора, Зелене, Шибене, Кохан, Перехресне, Пробійнівка, Стовпні, Топільче, Хороцеве, Яблуниця, Явірник.) На цей час проїзд до даних населених пунктів відновлено. В Управлінні ДСНС в області організовано роботу штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

На 24 червня у більшості районів області переважно без опадів до кінця доби очікується поступове зниження рівнів води.

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