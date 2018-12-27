Неизвестные напали на церковь в Вене, есть раненые

27 декабря в австрийском городе Вена неизвестные совершили нападение на людей в церкви. Нападавшие ворвались в церковь, ограбили прихожан и сбежали.

Как сообщила полиция Австрии, преступники ранили нескольких человек, передает ТАСС. Злоумышленников ищут по объявленному плану Перехват.

В то же время, РИА Новости сообщают о тяжелораненых при нападении. По информации СМИ, пострадавших может быть от 8 до 15 человек.

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Напомним, 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный открыл огонь по прохожим во время рождественской ярмарки.