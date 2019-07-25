Неизвестные пытались напасть на Порошенко при выходе из ГБР

Четверо неизвестных мужчин пытались напасть на пятого президента Украины Петра Порошенко, когда тот вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР), а затем скрылись.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", четверо мужчин пытались подбежать к машине Порошенко, охранник экс-президента отбил нападавшего зонтом, а нападавший в ответ распылил слезоточивый газ.Четверо неизвестных мужчин пытались напасть на пятого президента Украины Петра Порошенко, когда тот вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР), а затем скрылись.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", четверо мужчин пытались подбежать к машине Порошенко, охранник экс-президента отбил нападавшего зонтом, а нападавший в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Сотрудники полиции, находящиеся возле ГБР, сообщили, что нападавшие пока не задержаны.

Порошенко успел спокойно сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Народный депутат Украины Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") написал о произошедшем на своей странице в Фейсбуке: "Титушки" напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических титушок-спортсменов".

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Сотрудники полиции, находящиеся возле ГБР, сообщили, что нападавшие пока не задержаны.

Порошенко успел спокойно сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Народный депутат Украины Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") написал о произошедшем на своей странице в Фейсбуке: "Титушки" напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических титушок-спортсменов".