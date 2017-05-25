Неизвестные захватили кабинет главы Госгеонедр

Сегодня, 25 мая, неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом сообщает пресс- служба Госгеонедр.

Сообщается, что работников Службы не допускают к рабочим местам. К Госгеонедрам также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями.

По словам сотрудников ведомства, накануне их предупреждали о возможном назначении и.о. председателя Службы Олега Кирилюка и первого заместителя председателя Николая Фощия.

По словам сотрудников Госгеонедр, есть информация, что неизвестные лица пытались получить доступ к документам, печатей и сейфа.

В ведомстве отметили, что 23 мая Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы на конкурсе не смогла выбрать победителя на должность главы Госгеонедр. 18 мая Кабмин назначил на должность и.о. председателя Службы Олега Кирилюка и первого заместителя Николая Фощия, однако из-за нарушения Окружной административный суд Киева приостановил эти решения Кабмина.

Напомним, Госгеонедра 19 апреля приостановила действие специальных разрешений на использование недр, предоставленных ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз"" для добычи природного газа из месторождений Одесское и Штормовое на шельфе Черного моря.