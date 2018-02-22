Неизвестный подорвал себя у посольства США в Черногории

Неизвестный в минувшую среду вечером бросил взрывное устройство на территорию дипломатического комплекса посольства США в Черногории, сообщили местные власти.

В сообщении правительства Черногории, размещенном в твиттере, говорится: "Перед зданием посольства США в Подгорице (Черногория) неизвестный совершил акт самоубийства, подорвав себя. Перед этим он бросил на (территорию посольского комплекса - ИФ) взрывное устройство, скорее всего - ручную гранату".

Госдеп США подтвердил факт взрывов у американского посольства, отметив, что дипломаты "тесно работают с полицией для идентификации нападавшего".

Данных о возможных жертвах и пострадавших нет.

Ранее местные СМИ сообщили, что в акции участвовали два человека, которые привели взрывные устройства в действие. Один из "подрывников", предположительно, погиб при взрыве.