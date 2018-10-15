Неизвестный сжег несколько автомобилей на парковке у многоэтажки в Коцюбинском

Несколько автомобилей сгорели в пгт Коцюбинское (Киевская обл.) минувшей ночью в результате поджога. Среди сгоревших и две машины семьи сотрудницы поселкового совета Дарьи Александровой.

Как сообщается на странице полиции Киевской области в Фейсбуке, по предварительным данным, неустановленное лицо подбросило под автомобиль "Мерседес" неизвестное вещество, после чего началось возгорание машины. Почти сразу же загорелся "Хюндай", припаркованный на расстоянии около 100 м.

Всего огонь повредил семь легковых автомобилей, указали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.

В свою очередь, народный депутат Украины Ольга Червакова в Фейсбуке написала, что произошедшее – "очередная атака на активистов". По ее данным, сожгли два автомобиля семьи Дарьи Александровой, которая "в последнее время работает в поселковом совете и отвечает за запуск отопления в поселке".

"Вместе с двумя машинами Дарьи Александровой на парковке сгорели шесть автомобилей. Есть свидетели, которые однозначно утверждают, что это поджог", - добавила О.Червакова.