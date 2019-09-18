Неизвестный "заминировал" красную ветку метро в Киеве

В среду, 18 сентября, в Киеве сообщили о минировании станций метро красной ветки. В связи с этим поезда едут от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", а от станции "Днепр" до "Лесной" движение экстренно остановили.

Вызов поступил около 16:00. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс- службу подземки.

На данный момент службы экстренного реагирования проверяют помещения метрополитена на наличие взрывоопасных веществ.

Пассажирам следует учитывать экстренные изменения в работе подземки.