Неизвестный застрелил в "Гидропарке" бизнесмена из Киева

В киевском"Гидропарке" застрелили мужчину.

По данным издания Цензор.НЕТ, погибший от огнестрельного ранения в столичном "Гидропарке" мужчина оказался жителем Киева.

Напомним, что убийство произошло в 15:30 в "Гидропарке" на парковке возле кафе "Камышовый кот". Неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя автомобиля Toyоta, а затем скрылся с места происшествия на другом автомобиле.

На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра девять миллиметров.

Позже машина преступника была найдена сожженной на одной из улиц Днепровского района. Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он скончался.

Погибшим оказался киевский предприниматель Бахвалов (1978 г.р.).

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