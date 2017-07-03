Немецкая полиция подтвердила гибель 18 человек в результате ДТП в Баварии

Полиция Германии подтвердила гибель 18 человек, которых разыскивали после того, как загорелся туристический автобус в Баварии в результате ДТП.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Напомним, сегодня в Баварии туристический автобус столкнулся с грузовиком и загорелся, в результате чего около 30 человек были травмированы. Ранее в полиции заявляли, что после ДТП не могут найти 17 человек. Впоследствии появились данные о 18 пропавших.

В полиции надеялись, что пассажиры, возможно, выбрались из автобуса и в состоянии шока бродили в окрестностях.

По данным издания, автобус полностью сгорел после аварии, от него остался лишь остов..

По данным издания, полиция подтвердила гибель в результате ДТП и пожара 18 человек, которых разыскивали.

Сообщается, что все погибшие были взрослыми в возрасте от 66 до 81 года.

Один из водителей автобуса умер от травм, другой водитель выжил.