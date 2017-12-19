Непогода в Украине: "Укрзализныця" сообщает о задержке 30 поездов

В Украине из-за непогоды задерживаются 30 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"По состоянию на 05:00 19 декабря 2017 года из-за непогоды задерживаются 30 пассажирских поездов. Среднее время задержки до 25 минут. Лишь два поезда Киев-Ивано-Франковск и Хмельницкий-Москва задерживаются более часа", - говорится в сообщении УЗ.

На данный момент на железных дорогах проводится работа по очистке путей, гонки, стрелочных переводов продолжается круглосуточно - ночью работало 1492 железнодорожника, из которых 888 путейцев. Также на Львовской железной дороге ночью работала одна снегоочистительная путевая машина.

В общем, от снега было очищено 3049 стрелочных переводов и 255 пассажирских платформ.

Напомним, в Киеве из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт будет курсировать без расписания. С начала движения транспорта для автобусов, троллейбусов, трамваев введено оперативное положение No3 - курсирование без соблюдения расписания в связи с ухудшением погодных условий и осложненным движением.