Несколько фактов о тех кто избивал Мустафу Найема

Главным обидчиком Найема оказался чеченец, владелец промоутерской компании

Одним из участников конфликта, который нанес телесные повреждения нардепу Мустафе Найему и скрылся с места происшествия, может быть Магомед-Амин Саитов.

Об этом сообщает "Українська правда".

По данным источников СМИ, именно Саитов присутствовал на месте инцидента в центре Киева 30 апреля.

Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс". Двое других - его брат Муса Саитов и Магомед Дончаев, который также является помощником главы ВОО "Диаспора чеченского народа" и директором BoomBox Promotions.

Компания зарегистрирована в Киеве на Дегтяревская 27-Т, как и несколько других, также связанных с Саитовым. По этому адресу расположен бизнес-центр Mikom Palace, в нем же размещается Всеукраинская общественная организация "Диаспора чеченского народа" под руководством Данила Гончарова.

BoomBox Promotions представляет интересы нескольких боксеров, среди которых Хусейн Байсангуров - обладатель поясов Международного чемпиона по версии IBF и Континентального чемпиона WBA. Дядя Хусейна - руководитель "Диаспоры" Данил Гончаров. Ближайшие спортивные мероприятия с участием бойцов "Бум- бокс Промоушнс" состоится 2-4 мая в Баку.

Также Магомед-Амин Саитов является учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз", подписантом организации также упомянутый Данил Гончаров.

Его брат Муса Саитов является бенефициаром ряда компаний и владельцем загородного комплекса "Лепота" на Киевщине.

Ранее нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных после конфликта с участием народного депутата Мустафы Найема: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г.р. и Тимербилатов Умал Русланович 1996 г.р.

В свою очередь брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось сбежать от полиции, вероятно является Саитов по кличке Мага.

В результате столкновения Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Двое из задержанных полицией участников драки имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданин Украины.

Мустафу Найема избили в центре столицы. На своей машине он проезжал неподалеку от Бессарабского рынка. На дороге у него произошел конфликт с водителем BMW, который двигался в том же направлении. Тот, по словам Найема, нарушил правила дорожного движения. Депутат сделал ему замечание. После словесной перепалки оба вышли из своих автомобилей. Найем вызвал полицию, другой водитель - товарищей себе на подмогу. Первым на место конфликта приехал Mercedes Gelaendewagen. Из него вышло два человека. Они нанесли Наем несколько ударов и скрылись. Депутата с травмами отвезли в отделение скорой помощи.