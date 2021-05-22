Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція

Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані, де двоє ізраїльтян зазнали поранень і були госпіталізовані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Черкаської області, 22 травня близько 15:00 надійшло повідомлення, що на вулиці Софії Перовської в Умані сталася стрілянина, унаслідок якої постраждало двоє людей, громадян Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених.

Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків і беруть пояснення у очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.

Отримані відомості внесено до ЄРДР. У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.