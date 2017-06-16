Ночноe ДТП на мосту Патона: погиб пассажир автомобиля, двое пострадавших госпитализированы

В Киеве на мосту Патона в пятницу утром в результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, двух пострадавших госпитализировали, сообщили на "112 Украина".

"В Киеве минувшей ночью произошло ДТП на мосту Патона: в фуру врезался автомобиль Porsche Cayenne. От сильнейшего удара - легковушку, буквально, смяло. От полученных травм, водитель скончался на месте. Пассажира, в критическом состоянии, доставили в больницу", – говорится в сообщении на сайте канала в пятницу утром.

На месте аварии работало несколько бригад скорой помощи, полиция и следственно-оперативная группа.

Подробности ДТП сообщил патрульный полицейский, работавший на месте аварии в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы находились на съезде с Дружбы народов, в 3:40 к нам обратился гражданин с тем, что случилось ДТП. Мы сразу приехали на место. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля разворачивался, нарушая правила дорожного движения, водитель Porsche Cayenne отвлекся на навигатор и не увидел данной ситуации. Приехав, увидели трех пассажиров. Водитель и пассажирка, которая сидела сзади были госпитализированы. Пассажир, который сидел рядом, не дождался приезда "скорой", - сообщил полицейский.