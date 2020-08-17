Ночью сожгли автомобиль программы расследований "Схемы"

Ночью неизвестные подожгли автомобиль программы "Схемы: коррупция в деталях".

Как сообщил журналист передачи Михаил Ткач, поджог произошел возле дома водителя съемочной группы.

"Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли", - пишет Ткач.

По его словам, последний материал, который снимали на этом автомобиле - это Короли дорог. Он касался того, как транспорт первых лиц государства нарушает ПДД.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевали возле дома где живет водитель", - написал Ткач.

"Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу...

Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований. Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, которая кому-то очень не нравится", - написала автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

Ранее журналист программы Схемы: коррупция в деталях Михаил Ткач нашел у себя дома признаки устройства для прослушивания.

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